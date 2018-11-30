مدير أمن البحيرة: افتتاح 14 منفذا لمبادرة "كلنا واحد" لبيع السلع المخفضة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة على تكثيف الجهود لاإستمرار مبادرة" كلنا واحد " لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة وفقا لاستراتيجية وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء .

وأشار الى أنه تم فتح عدد 14 منفذ ثابت لبيع الفاكهه والخضروات من خلال مبادرة "كلنا واحد" منهم 5 بمدينة دمنهور و2 بمدينة بدر و 2 بمدينة إيتاى البارود ومنفذ بمدينة أبوحمص ومنفذ بمدينة رشيد ومنفذ بمدينة إدكو ومنفذ بمدينة كفر الدوار ومنفذ بمدينة النوبارية.

وأوضح مدير امن البحيرة أن جميع السلع يتم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضه تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبه 20 % الى 30 % من خلال منافذ المبادرة بالإضافة إلى السيارات المتحركة "منافذ أمان" والتي تم الدفع بها تنسيقاً مع الغرفه التجاريه بالبحيرة.

ولفت إلى تعيين الخدمات الأمنيه اللازمة لتأمين المنافذ الثابتة والسيارات المتحركة بجميع مراكز المحافظة.