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محافظ القاهرة ووزير الرياضة يشاركان اليوم فى ماراثون جرى للقضاء على فيروس سى

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 01:00 ص
محافظ القاهرة ووزير الرياضة يشاركان اليوم فى ماراثون جرى للقضاء على فيروس سى اللواء خالد عبد العال محافظ االقاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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يشارك اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، فى الماراثون الرياضى الذى يبدأ من ميدان عابدين مروراً بشوارع القاهرة الخديوية حتى ميدان التحرير، والذى تنظيمه المحافظة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى "100 مليون صحة".

 

وتبدأ الحملة فعاليتها بالقاهرة السبت المقبل وتمتد لمدة 3 شهور ضمن المرحلة الثانية، والتى تشارك فيها 11 محافظة .

 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الماراثون يأتى ضمن الحملة الدعائية لتعريف المواطنين بأهمية التفاعل مع حملة فيروس سى وإجراء الفحص.

 

وأكد المحافظ، أن كافة الأحياء بدأت حملة إعلامية على مواقعها الإلكترونية وصفحات رؤساء الأحياء وإعلانات الشوارع، لتعريف المواطنين بأهمية حملة مكافحة فيروس سى فى الحفاظ على صحتهم وتعريفهم بأماكن عمل التحاليل، والتى تقدم كل خدماتها بالمجان، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف الوصول إلى المواطنين فى كافة أنحاء العاصمة، مؤكداً توافر كافة أدوات اختبار فيروس سى وتحليل نسبة السكر بالدم وقياس ضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم.

 


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