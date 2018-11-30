video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة فى انتظار المغامر متحدى الإعاقة "عمر حجازى" بالأهرامات

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 03:41 م
محافظ الجيزة فى انتظار المغامر متحدى الإعاقة "عمر حجازى" بالأهرامات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير حسن محمد
إضافة تعليق
حضر منذ قليل، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للمنطقة الأثرية بالأهرامات، لاستقبال المغامر المصرى عمر حجازى من متحدى الإعاقة قادما من مدينة طابا على دراجة هوائية بساق مبتورة لدعم وتنشيط السياحة.
 
كما حضر نواب عن وزراء التربية والتعليم والتنمية المحلية والسياحة، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعدد من نواب البرلمان، وقيادات محافظة الجيزة
 
ومن المقرر أن يشارك كل من الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور خال العنانى وزير الآثار.
 
يذكر أن المغامر عمر حجازى، من متحدى الإعاقة، قادم على دراجته الهوائية من مدينة طابا، بساق مبتورة،  فى رحلة استغرقت 10 أيام، برعاية محافظة الجيزة ووزارة الشباب، وذلك لدعم وتنشيط السياحة والرياضة فى مصر.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. محافظ الجيزة و5 وزراء يستقبلون "عمر حجازى" بالأهرامات

محافظة الجيزة: تلقينا 15 ألف طلب لتقنين الأوضاع بأراضى الدولة

محافظ الجيزة يوجه برفع القمامة من شوارع بولاق الدكرور وأرض اللواء وفيصل

محافظة الجيزة تزيل 10 أبراج مخالفة مطلة على كورنيش النيل بالوراق

الجيزة

عمر حجازي

اخبار السياحة

الاهرامات




لا تفوتك
الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة