محافظ الجيزة فى انتظار المغامر متحدى الإعاقة "عمر حجازى" بالأهرامات

كتب سيد الخلفاوى - تصوير حسن محمد

حضر منذ قليل، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للمنطقة الأثرية بالأهرامات، لاستقبال المغامر المصرى عمر حجازى من متحدى الإعاقة قادما من مدينة طابا على دراجة هوائية بساق مبتورة لدعم وتنشيط السياحة.

كما حضر نواب عن وزراء التربية والتعليم والتنمية المحلية والسياحة، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعدد من نواب البرلمان، وقيادات محافظة الجيزة

ومن المقرر أن يشارك كل من الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور خال العنانى وزير الآثار.

يذكر أن المغامر عمر حجازى، من متحدى الإعاقة، قادم على دراجته الهوائية من مدينة طابا، بساق مبتورة، فى رحلة استغرقت 10 أيام، برعاية محافظة الجيزة ووزارة الشباب، وذلك لدعم وتنشيط السياحة والرياضة فى مصر.