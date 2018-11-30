محافظ الأسكندرية يعلن العمل ب100% من القوى بمبادرة الكشف عن فيروس سى

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية أنه أصدر قرارا بالعمل ب 100 % من القوى المشاركة بدلا من 50% بالمبادرة الرئاسية 100مليون صحة للقضاء على فيروس سي، والأمراض غير السارية خلال شهر ديسمبر الذي أصدرت وزارة الصحة قرارا لامتداد العمل به بالمبادرة، لافتا إلى أنه تم تعديل القرار نظرا للإقبال الشديد على جميع نقاط المسح بنطاق المحافظة خلال الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر.

ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى النزول والمشاركة في المبادرة والاستفادة بالشهر الذى ستمد خلاله المبادرة.

وحث المواطنون على دعوة أبنائهم وجميع أقاربهم ومعارفهم، واستثمار "5 دقائق" فقط من وقتهم للاطمئنان على صحتهم فهي رأس مالهم الحقيقي، مؤكدا أن هناك زحام شديد على نقاط المسح بالمبادرة علي مستوي المحافظة، على الرغم من زيادة نقاط المسح وعدد العيادات المتنقلة والفرق المشاركة في المبادرة، ولذا على المواطنين الاستغلال الأمثل للشهر الممتد به المبادرة لتفادي الزحام.