video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الأسكندرية يعلن العمل ب100% من القوى بمبادرة الكشف عن فيروس سى

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 05:48 م
محافظ الأسكندرية يعلن العمل ب100% من القوى بمبادرة الكشف عن فيروس سى الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية أنه أصدر قرارا بالعمل ب 100 % من القوى المشاركة بدلا من 50% بالمبادرة الرئاسية 100مليون صحة للقضاء على فيروس سي، والأمراض غير السارية خلال شهر ديسمبر الذي أصدرت وزارة الصحة قرارا لامتداد  العمل به بالمبادرة، لافتا إلى أنه تم تعديل القرار نظرا للإقبال الشديد على جميع نقاط المسح بنطاق المحافظة خلال الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر.
 
ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى النزول والمشاركة في المبادرة والاستفادة بالشهر الذى ستمد خلاله المبادرة.
 
وحث المواطنون على دعوة أبنائهم وجميع أقاربهم ومعارفهم، واستثمار "5 دقائق" فقط من وقتهم للاطمئنان على صحتهم فهي رأس مالهم الحقيقي، مؤكدا أن هناك زحام شديد على نقاط المسح بالمبادرة علي مستوي المحافظة، على الرغم من زيادة نقاط المسح وعدد العيادات المتنقلة والفرق المشاركة في المبادرة، ولذا على المواطنين الاستغلال الأمثل للشهر الممتد به المبادرة لتفادي الزحام.

 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة

اخبار محافظات

الاسكندرية

فيروس سى




لا تفوتك
الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة