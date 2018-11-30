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مجموعة السبع تدعو روسيا إلى إطلاق سراح بحارة 3 سفن أوكرانية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 07:02 م
مجموعة السبع تدعو روسيا إلى إطلاق سراح بحارة 3 سفن أوكرانية قمة مجموعة العشرين
أ ف ب
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دعت مجموعة السبع الجمعة روسيا الى إطلاق سراح 24 بحارا أوكرانيا محتجزين مع سفنهم الثلاث إثر مواجهة بين البلدين فى بحر آزوف، وطلبت من موسكو "الإمتناع عن عرقلة" حركة الملاحة فى مضيق كيرتش، الذى يعتبر ممرا دوليا.

واعتبر بيان لمجموعة السبع التى تضم اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا والمانيا وفرنسا وايطاليا، إضافة الى الإتحاد الاوروبى ان "لا شيء يبرر إستخدام روسيا للقوة العسكرية ضد السفن البحرية الأوكرانية".

وتابع البيان الذى صدر فى أوتاوا حيث عقد إجتماع مجموعة السبع على مستوى وزراء الخارجية "نعرب عن عميق قلقنا بشأن التصرفات الروسية ضد أوكرانيا فى مضيق كيرتش والمياه المجاورة، ما أدى الى تفاقم الوضع بشكل خطير".

وأضاف البيان "نوجه نداء عاجلا ندعو فيه الى ضبط النفس والتقيد بالقوانين الدولية والعمل على تجنب أى تصعيد جديد"، وطالب روسيا "بإعادة السفن الأوكرانية والإفراج عن طواقمها والإمتناع عن عرقلة حركة الملاحة فى مضيق كيرتش".

وكانت حدة التوتر تصاعدت بين روسيا وأوكرانيا إثر قيام البحرية الروسية باعتراض ثلاث سفن حربية أوكرانية قبالة القرم، ما دفع الرئيس الأوكرانى الى التحذير من "خطر حرب شاملة" مع روسيا.

كما كرر وزراء خارجية مجموعة السبع تأكيدهم بأنهم "لن يعترفوا أبدا بالضم غير الشرعى لشبه جزيرة القرم الأوكرانية من قبل روسيا" عام 2014.

وتابع البيان "نكرر دعمنا القوى لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وأوقع النزاع المسلح القائم فى شرق أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا، أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ اندلاعه عام 2014.


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