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كنائس حدائق القبة تحتفل باستقبال الأنبا ميخائيل وتكريم أسقف دمياط

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 01:09 م
كنائس حدائق القبة تحتفل باستقبال الأنبا ميخائيل وتكريم أسقف دمياط جانب من حفل استقبال الأنبا ميخائيل
كتب وائل ربيعى
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أقامت كنائس منطقة حدائق القبة والوايلي والعباسية، حفل استقبال للأنبا ميخائيل الأسقف العام الجديد لكنائس المنطقة، وتكريم الأنبا ماركوس الذى تم تجليسه أسقفا لايبراشية دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة.
 
شارك فى الحفل لفيف من الآباء الأساقفة وعدد من رهبان الدير المحرق وبعض من نواب البرلمان وأعضاء مجالس الكنائس وعدد من الأقباط.
 
 
حضر الحفل من أساقفة الكنيسة الأنبا بطرس الأسقف العام والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والأنبا إرميا الأسقف العام الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس الهجانة وألماظة وشرق مدينة نصر والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق والأنبا ساويروس الأسقف العام لشئون الأديرة الجديدة.
 
 
 

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الأنبا ميخائيل

الأسقف العام

كنائس




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