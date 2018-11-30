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كثافات مرورية بكوبرى أكتوبر و شارع البطل أحمد عبد العزيز بسبب الإصلاحات

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 01:40 ص
كثافات مرورية بكوبرى أكتوبر و شارع البطل أحمد عبد العزيز بسبب الإصلاحات زحام مرورى- أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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ظهرت كثافات مرورية ناحية مطلع كوبرى أكتوبر بشارع البطل أحمد عبد العزيز، من الاتجاهين، بسبب أعمال الصيانة التى تجريها الإدارة العامة للمرور، وإصلاح الفواصل العرضية، والأسوار المعدنية.

وبدأت إدارة مرور الجيزة، فى إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر، بسبب أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبرى بنطاق محافظة الجيزة، لمدة 3 أيام وسط انتشار الخدمات المرورية.

وسيجرى خلال اﻷعمال رفع كفاءة الكوبرى لتسهيل حركة سير السيارات، مع غلق جزئى لكوبرى 6 أكتوبر، وترك حارة مرورية لحركة سير السيارات، بدء من الساعة 12 ليلاً حتى 5 صباح اﻷحد المقبل.

ستكون تلك اﻷعمال فى صباح أيام (الجمعة، والسبت، والأحد) من كل أسبوع بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا، وستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

 


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