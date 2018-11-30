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قطع المياه عن مركز ومدينة أبو النمرس بالجيزة 24 ساعة بدءًا من الـ6 مساء اليوم

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 06:00 ص
قطع المياه عن مركز ومدينة أبو النمرس بالجيزة 24 ساعة بدءًا من الـ6 مساء اليوم قطع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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تشهد عدة مناطق بمركز ومدينة أبو النمرس بالجيزة قطعًا للمياه؛ وهى: بنى يوسف، زاوية أبومسلم، ترسا، عرب التل، الحرانية، الملاءة، الريغة، فرع كامل، شارع 6 أكتوبر، كما تشهد ضعفًا عامًا بخطوط المياه بباقى الأنحاء، وذلك لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة الـ6 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الـ6 مساء غدٍ السبت.

 

وقالت محافظة الجيزة، إن سبب قطع المياه هو تنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحى لأعمال العمرة النصف سنوية بمحطة مياه أبوالنمرس المرشحة، وذلك لرفع كفاءة العمل وتفادى حدوث أية أعطال.

 

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين ومسئولى المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة، بضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما أنه تم تخصيص رقم طوارئ (125) لطلب سيارات مياه الشرب وللشكوى فى هذا الشأن.

 


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أبوالنمرس

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