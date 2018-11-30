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"قطر يليكس " تكشف خطة الدوحة لتخفيف العقوبات الأمريكية على إيران

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 09:17 م
"قطر يليكس " تكشف خطة الدوحة لتخفيف العقوبات الأمريكية على إيران تميم وطيران قطر
كتب هيثم سلامة
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كشف حساب قطر يليكس، التابع للمعارضة القطرية، الدعوات الأمريكية لوقف التعامل مع دولة قطر، بسبب تدشين رحلات طيران جديدة لطيران قطر إلى إيران، مما يقلل من فاعلية العقوبات الأمريكية.

وقالت قطر يليكس، أن الخبير الامنى جيم هانسون، استنكر تدشين رحلات جديدة لطيران قطرإلى إيران بهدف جعل العقوبات الأمريكية ، أقل فاعلية بجانب مخططاتهما الراغبة فى تشويه السعودية لضرب علاقتها مع الولايات المتحدة.

ونشرت قطر يليكس، فيديو، تحت عنوان دعوات أمريكية لوقف التعامل مع قطر، جاء فيه :"أن إصرار تميم على التحالف مع إيران أثار حفيظة واشنطن، وأن هناك تحذيرات أمريكية من استمرار التحالف المعيب مع قطر".

وأضافت :"أنتقد جيم هانسون، خبير امنى، التقارب بين ملالى إيران وتنظيم الحمدين، وسعى قطر لاختراق التحالف الخليجى الأمريكى ضد طهران، ومحاولة تشويه السعودية بضرب علاقتها مع الولايات المتحدة، حيث شنت حملة ضغط على التحالف العربى للخروج من اليمن، وعملت على تفكيك المحور المناهض للإرهاب للملالى".

واستنكر هانسون، تدشين طيران قطر رحلات جديدة لإيران، موضحا أن قرار الدوحة يستهدف جعل العقوبات أقل فاعلية، مؤكدا أن النظام القطرى سيدفع ثمن تلك الخطوة غاليا، ودعا واشنطن لخفض مستوى التحالف مع الدوحة، وطالب ترامب من توخى الحذر عند التعامل مع حكومة تميم.

 

 

 


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