فيديو وصور.. البريد تتسعين بسيارات مدرعة للحماية من أعمال لسطو المسلح

كتبت هبة السيد

يبقى خبر السطو على سيارات نقل الأموال، ثابتاً شهرياً وفى بعض الأحيان أسبوعياً على صفحات الحوادث بالجرائد، وتختلف طرق السطو بين تورط عاملين بالشركات المسئولة عن نقل الأموال أو تشكيل عصابى يترصد خط سير تلك السيارات وينفذ جريمته.

وفى ظل توسع خدمات الهيئة القومية للبريد، وحاجتها لنقل الأموال بين شبكتها الأكبر بين الجهات المالية فى مصر، أصبح لزاماً توفير وسيلة نقل آمنة ضد مثل تلك الحوادث، لذا استعانت الهيئة بأقوى سيارات مدرعة عالمياً.



سيارة البريد المدرعة

"تدريع على أعلى مستوى، هيكل مضاد للرصاص، جهاز تتبع، وكاميرات مراقبة"، هذه هى أفضل مزايا سيارات نقل أموال التى اشترتها شركة البريد للاستثمار التابعة للهيئة القومية للبريد من شركة فورد الأمريكية، وبحسب مسؤول بشركة البريد للاستثمار، فأنها اشترت 25 سيارة نقل أموال ليس فقط لنقل أموال الهيئة، ولكن لتوفير تلك الخدمة لشركات أو بنوك أخرى، ولذا يتم التخطيط لزيادة أسطول سيارات نقل الأموال المدرعة إلى 150 سيارة العام المقبل.

وعدد المصدر لـ"اليوم السابع"، مزايا السيارات المصفحة، قائلا:" بالنسبة لمواصفات السيارة فأنها مصممة بهيكل خارجى مضاد للرصاص للتصدى لأى محاولات إطلاق نار على المسئولين عنها لإرهابهم، وذلك لأن درجة تدريع الهيكل تصل إلى b6 وهى أعلى من درجة التدريع الموجودة بالسيارات القائمة والتى تبلغ b4، كما تزود السيارة بجهاز تتبع "جى بى اس" لمتابعة خط سيرها ومكان تواجدها حال سرقتها".



سيارة مدرعة لنقل أموال البريد

وأضاف المصدر أنه لن يتم متابعة سير السيارات من خلال جهاز التتبع فقط، بل إن السيارات مزودة 7 كاميرات مراقبة لنقل حركة نقل الأموال، وكشف عن المتورطين حال تعرضها لأى محاولة سطو، بالإضافة إلى جهاز يمنع حركتها حال تعرضها للسرقة، متابعا: "تمتاز تلك السيارات بأنها اقتصادية إذ تستوعب نقل 75 حقيبة".

ولم تقتصر خطة البريد لتطوير منظومة نقل الأموال على تزويدها بسيارات مصفحة، بل وقعت بروتوكول تعاون مع شركة G+Dالألمانية، والتى تعد من أكبر الشركات العالمية الرائدة فى مجال تجهيز وتوفير متطلبات إنشاء وتشغيل شركات نقل الأموال على مستوى العالم، وذلك على هامش فعاليات معرض Cairo ICT 2018.



سيارة مدرعة بمعرض القاهرة للاتصالات

ويهدف البروتوكول يهدف إلى إنشاء مراكز حديثة خاصة بالبريد المصرى، تتولى إدارة أعمال نقل الأموال، هذا بالإضافة إلى عد وفرز وكشف التزوير، وتجميع وتغليف الأموال بأنظمة آلية ومؤمنة بالكامل، وذلك بهدف التوسع فى استغلال أسطول سيارات نقل الأموال الخاص بالهيئة، لنقل الأموال لصالح الغير.



سيارة البريد المدرعة تمتاز بهيكل مضاد للرصال وأجهزة تتبع

وتنفذ الهيئة القومية للبريد، مشروع قومى لتطوير مكاتبها على مستوى الجمهورية، ويستهدف المشروع تحويل مكاتب البريد إلى مراكز خدمات متكاملة، يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل حضارى، وبالفعل يقدم البريد العديد من الخدمات الحكومية ولذا نجح فى تحقيق أعلى فائض مالى حكومة وصل إلى 5 مليارات جنيه فى عام واحد.