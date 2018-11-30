فيديو معلوماتى.. اعرف أنت عايش فى سنة كام بالتقويم الصينى واليابانى

كتب محمود راغب

سخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان فذخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، لثبات واستقرار حركتها، مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار، ومن خلال متابعة حركة هذه الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر .

واتخذ شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها، ومنها "التقويم المصرى الفرعونى والقبطى - التقويم الميلادى اليوليانى والجريجورى– التقويم العبرى– التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".

وينشر "اليوم السابع" تواريخ وبدايات التقاويم المختلفة خلال العام الميلادى 2019 ، وفقا للحسابات الفلكية لمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية .

* تواريخ بدايات التقاويم خلال العام الميلادى 2019 :

1- التقويم اليابانى سنته 2679 وبدايته 1 يناير 2019م

2- التقويم الرومانى سنته 2772 وبدايته 14 يناير 2019 م

3- التقويم الصينى سنته 4649 وبدايته 5 فبراير 2019 م

4- التقويم الهندى سنته 1941 وبدايته 22 مارس 2019 م

5- التقويم اليونانى سنته 2331 وبدايته 14 سبتمبر 2019 م

6- التقويم العبرى سنته 5780 وبدايته 29 سبتمبر 2019 م