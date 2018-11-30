غدًا.. انطلاق الحملة القومية للقضاء على فيروس سى بالقاهرة

تنطلق، غدًا السبت، الحملة القومية للقضاء على فيروس سى، بمحافظة القاهرة، ضمن مبادرة الرئيس "100 مليون صحة"، وتمتد لمدة 3 شهور ضمن المرحلة الثانية من الحملة التى تشارك فيها 11 محافظة.

وأعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، انتهاء أجهزة المحافظة من استعداداتها لبدء حملة "100 مليون صحة"، مشيرًا إلى أن الفئة المستهدفة هى كل مواطن أكبر من سن 18 سنة، ولم يسبق لهم العلاج، ويبلغ عددهم فى القاهرة حوالى 7 ملايين حالة.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم إعداد 2466 فريق عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية داخل القاهرة (1804 فرق صباحية و662 فريقًا مسائيًا) مع إعداد فرق عمل احتياطية إضافية، لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة فى أماكن تم تحديدها، بالإضافة إلى فرق عمل متحركة للتواجد فى أماكن الكثافات مثل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمصانع والمولات والمراكز التجارية ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والنوادى ومراكز الشباب والميادين الكبرى، بالإضافة إلى فرق بالمستشفيات للعمل خلال الفترة الليلية من 9 مساءً إلى 9 صباحاً، وكذلك أيام الجمع بالقرب من المساجد ويوم الأحد بالكنائس.