video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 66 سيارة ودراجات نارية بدون لوحات فى حملة أمنية مكبرة بالغربية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 05:25 م
ضبط 66 سيارة ودراجات نارية بدون لوحات فى حملة أمنية مكبرة بالغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة
إضافة تعليق

نفذت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، والمقدم احمد زايد رئيس مباحث مرور الغربية، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، لإحكام الرقابة المرورية بالشوارع، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية ورخصتي القيادة والتسيير.

 

أسفرت الحملة عن ضبط 66 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 320 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 140 مخالفة انتظار خاطئ،والتصالح فى 846 مخالفة مقابل تحصيل 63700 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، والتحفظ على الدراجات والسيارات المضبوطة بحضانات المرور.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 1132 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

مدير امن الغربيه

حمله مروريه




لا تفوتك
الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة