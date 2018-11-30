ضبط 66 سيارة ودراجات نارية بدون لوحات فى حملة أمنية مكبرة بالغربية

الغربية عادل ضرة

نفذت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، والمقدم احمد زايد رئيس مباحث مرور الغربية، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، لإحكام الرقابة المرورية بالشوارع، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية ورخصتي القيادة والتسيير.

أسفرت الحملة عن ضبط 66 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 320 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 140 مخالفة انتظار خاطئ،والتصالح فى 846 مخالفة مقابل تحصيل 63700 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، والتحفظ على الدراجات والسيارات المضبوطة بحضانات المرور.