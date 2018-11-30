ضبط 25 حالة ضرائب عامة و9 قيمة مضافة فى حملة أمنية لمباحث الضرائب والرسوم

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى – دينا الحسينى

شنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم فى حملة أمنية لمكافحة جرائم التهرب الضريبى، تمكنت خلالها من تحرير عدة قضايا تهرب ضريبى ومخالفات جمركية.

تمكنت الإدارة من ضبط 25 حالة ضرائب عامة، و9 حالات ضرائب القيمة المضافة، وفى مجال الجمارك ضبط 12 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاءات الجمركية.

كما تم ضبط 2 قضية تهريب فى مجال الضرائب العقارية والملاهى، و 85 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 85 حكما قضائيا متنوعا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة للتحقيق.



جانب من الحملة



جانب من حملة المكافحة