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ضبط 15 طن لحوم فاسدة بمخزن سلع غذائية وتنفيذ 7347 حكما قضائيا بالقليوبية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 06:09 م
ضبط 15 طن لحوم فاسدة بمخزن سلع غذائية وتنفيذ 7347 حكما قضائيا بالقليوبية لحوم فاسده - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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نجحت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، فى ضبط 15 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمخزن بمدينة الخانكة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق. 

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط مالك مخزن لتجهيز وتعبئة السلع الغذائية غير مرخص، كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة لقيامه بحيازة وتجميع كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى من مرتجعات المصانع والثلاجات والمحال العامة، وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة، وتم ضبط كمية قدرها 15 طن لحوم "أحشاء حيوانية داخلية"غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية .

 

وورد تقرير الطب البيطرى أن المضبوطات بها تغيير بالخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

 

كما تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط 459 محكوم عليهم و22 حكم جناية خلال حملة أمنية، حيث تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 459 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 7347حكم و1247 حكم جزئى و375 حكم مستأنف، وتحصيل 5112 جنيها غرامات وتحرير 591 مخالفة.

 

كما تم تحرير 163 قضية مرافق وهم 17 أشغال طريق - 3 نظافه - 86 إزالة فورية - 20 بائعا متجولا - 29 وصلات كهربائية - 8 غرزة شاى ) كما تم رفع 9 أطنان قمامة، كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 24 شقة و68 من قاطنيها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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