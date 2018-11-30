ضبط موظف بشركة سياحة يبيع تأشيرات مزورة للمواطنين

كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص لإستغلاله طبيعة عمله بإحدى شركات السياحة والاحتيال على عملاء الشركة، وتسليمهم تأشيرات سفر مزورة مقابل مبالغ مالية، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم تزوير المستندات وإستخدامها للنصب والإحتيال على المواطنين.

وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام أحد موظفى إحدى شركات السياحة بمنطقة المنيل بمصر القديمة بتزوير تأشيرات السفر المنسوبة لبعض الدول العربية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام " محمد.س" "حاصل على دبلوم" ، ومقيم بمحافظة الجيزة، باستغلال طبيعة عملة بإحدى شركات السياحة، والاحتيال على عملاء الشركة وتسليمهم تأشيرات سفر مزورة مقابل مبالغ مالية .

وعقب تقنين الإجراءات وما أكدته المعلومات والتحريات بإعتزام المتهم التقابل مع أحد عملاء الشركة محل عمله (بميدان الجيزة) لتسليمه تأشيرة سفر مزورة، فتم ضبطه وعثر بحوزته على 3 عقود عمل منسوب صدورهم لإحدى شركات المقاولات بإحدى الدول العربية "مزورة بالكامل "، و3 تأشيرات دخول إلكترونية لإحدى الدول العربية بأسماء أشخاص مختلفة " مزورة بالكامل " ، و11جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة من بعض ضحاياه راغبى السفر للعمل بالخارج .

وتم التوصل لـ 3 من المجنى عليهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم لواقعة نصب وإحتيال من قبل المذكور، والإستيلاء من كل منهم على 55 ألف جنيه بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج خلافاً للحقيقة، وتسليمهم تأشيرات مزورة .