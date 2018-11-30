ضبط عناصر من جماهير الاتحاد أشعلوا شماريخ فى لقاء الزمالك بالبطولة العربية

كتب: أحمد عبد الرحمن

ضبطت أجهزة الأمن، عناصر من جماهير الاتحاد قامت بإشعال شماريخ فى المدرجات، خلال لقاء الزمالك والاتحاد السكندرى فى بطولة كأس زايد، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 3 فوارغ للشماريخ.

واتخذت أجهزة الأمن، الإجراءات القانونية وجارى عرضهم على النياية.