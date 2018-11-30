video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 12:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عناصر من جماهير الاتحاد أشعلوا شماريخ فى لقاء الزمالك بالبطولة العربية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 11:34 م
ضبط عناصر من جماهير الاتحاد أشعلوا شماريخ فى لقاء الزمالك بالبطولة العربية الزمالك والاتحاد
كتب: أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

ضبطت أجهزة الأمن، عناصر من جماهير الاتحاد قامت بإشعال شماريخ فى المدرجات، خلال لقاء الزمالك والاتحاد السكندرى فى بطولة كأس زايد، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 3 فوارغ للشماريخ.

واتخذت أجهزة الأمن، الإجراءات القانونية وجارى عرضهم على النياية.


إضافة تعليق

الزمالك

الاتحاد

كاس زايد




لا تفوتك
شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

تعرف على مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية لـ"أولى ثانوى" × 10 معلومات

تعرف على مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية لـ"أولى ثانوى" × 10 معلومات

المرور تقرر إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لإصلاح الفواصل المعدنية

المرور تقرر إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لإصلاح الفواصل المعدنية

الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة

الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة

عمر حجازى: الشرطة رافقتنى خلال رحلتى بسيناء وأهلها رحبوا بى

عمر حجازى: الشرطة رافقتنى خلال رحلتى بسيناء وأهلها رحبوا بى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة