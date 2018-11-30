ضبط عناصر من جماهير الاتحاد أشعلوا شماريخ فى لقاء الزمالك بالبطولة العربية

ضبطت أجهزة الأمن، عناصر من جماهير الاتحاد قامت بإشعال شماريخ فى المدرجات، خلال لقاء الزمالك والاتحاد السكندرى فى بطولة كأس زايد، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 3 فوارغ للشماريخ.
واتخذت أجهزة الأمن، الإجراءات القانونية وجارى عرضهم على النياية.
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ضبطت أجهزة الأمن، عناصر من جماهير الاتحاد قامت بإشعال شماريخ فى المدرجات، خلال لقاء الزمالك والاتحاد السكندرى فى بطولة كأس زايد، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 3 فوارغ للشماريخ.
واتخذت أجهزة الأمن، الإجراءات القانونية وجارى عرضهم على النياية.
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