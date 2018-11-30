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ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية وربع كيلو هيروين فى القصاصين بالإسماعيلية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 09:59 ص
ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية وربع كيلو هيروين فى القصاصين بالإسماعيلية هيروين-ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث مركز القصاصين، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "بندقية آلية" و10طلقات من ذات العيار  وكمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 250 جراما فى القصاصين الإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث مركز القصاصين ومعاونيه، بالقبض على المتهم "عبدالسلام.س.ع" شهرته "عبده حتاتة" 39 عاما  عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين، بحوزته سلاح نارى "بندقية الية" و10طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 


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