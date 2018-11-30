ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين و 72 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والأمن المركزى والمرافق.

أسفرت الحملة عن ضبط 6 قطع سلاح ( 4 طبنجة و2 فرد خرطوش و 2 طلقة )، وضبط 360 جرام حشيش ، و 101 جرام هيروين، و 568 قرص مخدر، وضبط 14 قطعة سلاح أبيض، وضبط 89 عنصر اجرامى.

كما تمكنت الحملة من ضبط 72 قضية تموينية متنوعة، وتم تحرير 181 محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 247 محضر رفع اشغالات بالطريق العام، وتم إزالة 97 فرش عشوائى لبيع الخضر وإزالة 20 غرزة ومقهى بدون ترخيص وإزالة 151 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام، وإزالة تندة وسقفية بدون ترخيص وضبط 9 عربات يد كارو خاصة بالباعة الجائلين.

وتم تحصيل 42 غرامة فورية وتلقى 6 بلاغات حريق متنوع وتحرير 10 مخالفة تنفيذ اشتراطات أمن الحريق، و1 بلاغ مفرقعات سيارة متروكة وتنفيذ 5 قرارات "إدارى وهندسى". تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات.