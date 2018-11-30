video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 09:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين و 72 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 08:54 م
ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين و 72 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والأمن المركزى والمرافق.

 

أسفرت الحملة عن ضبط 6  قطع سلاح ( 4 طبنجة و2 فرد خرطوش  و 2 طلقة )، وضبط 360 جرام حشيش ، و 101 جرام هيروين، و 568 قرص مخدر، وضبط 14 قطعة سلاح أبيض، وضبط 89 عنصر اجرامى.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط 72  قضية تموينية متنوعة، وتم تحرير 181 محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 247 محضر رفع اشغالات بالطريق العام، وتم إزالة 97 فرش عشوائى لبيع الخضر وإزالة 20 غرزة ومقهى بدون ترخيص وإزالة 151 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام، وإزالة تندة وسقفية بدون ترخيص وضبط 9 عربات يد كارو خاصة بالباعة الجائلين.

 

وتم تحصيل 42 غرامة فورية وتلقى 6 بلاغات حريق متنوع وتحرير 10 مخالفة تنفيذ اشتراطات أمن الحريق، و1 بلاغ مفرقعات سيارة متروكة وتنفيذ 5 قرارات "إدارى وهندسى". تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 90 قضية آداب عامة و27 متهما مطلوبين بقضايا فى حملة مكبرة بالمحلة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث

مديرية امن الغربية

مدير امن الغربية




لا تفوتك
الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة