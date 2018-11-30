صور.. محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال إنشاء ميدان أفريقيا بشرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تابع اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، أعمال إنشاء "ميدان أفريقيا" أمام تبة شهد ومدخل معسكر قوات الأمم المتحده" بشرم الشيخ حيث يحتوى الميدان على أعمال فنيه وتماثيل من التراث الأفريقي، ولوحات مضيئة وخارطة لأفريقيا، وبحيرة صناعية بالإضافة لأعمال التشجير والتجميل والإنارة.

وذلك إستعدادا لانعقاد مؤتمر "أفريقيا 2018" والتى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، فى نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر2018 بمدينة شرم الشيخ.

على جانب آخر، إستقبلت مستشفى طور سيناء العام 14121 حالة مرضية مختلفة خلال شهر نوفمبر الجارى ، و قال الدكتور خالد أبوهاشم ، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء فى بيان صحفى ، أنه تم توقيع الكشف وإجراء كافة الفحوصات الطبية على 10450 حالة مرضية وصرف العلاج اللازم لهم بقسم العيادات الخارجية بمستشفى طور سيناء العام ، مضيفا أنه تم إستقبال 3183 حالة طارئة وتقديم كافة الخدمات الطبية .



ميدان أفريقيا (1)



ميدان أفريقيا (2)



ميدان أفريقيا (3)