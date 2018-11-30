صور.. محافظ بورسعيد يكرم الفريق الفائز بالمركز الأول بمسابقة "روبوت سومو"

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أعضاء الفريق الفائز بالمركز الأول في المستوي المتقدم بمسابقة "روبوت سومو" والتي استضافتها القرية الذكية منتصف الشهر الجاري.

وأعرب محافظ بورسعيد، خلال لقاءه بأعضاء الفريق، عن سعادته بشباب بورسعيد الحاصلين علي المركز الأول والذين سيمثلون مصر فى واحدة من أكبر مسابقات "روبوت سومو" بدولة اليابان، المقامة باستاد السومو الدولى بالعاصمة طوكيو في الفترة من 15 إلى17 ديسمبر، مطالبهم بالتمثيل المشرف لمصر ولبورسعيد والحصول علي مركز عالمي متقدم ، ضم فريق "سيبرجز" الحاصل علي المركز الأول كل من: تغريد محمد أمين، أحمد مصطفي الباز، ومحمد أشرف ماهر.