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صور.. قوافل تعليمية بمطروح بمشاركة الأوقاف والشباب والتعليم

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 08:06 م
صور.. قوافل تعليمية بمطروح بمشاركة الأوقاف والشباب والتعليم قوافل تعليمية بمطروح
كتب - إسماعيل رفعت
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قامت الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والارشاد الديني بوزارة الاوقاف بلإطلاق القافلة التعليمية الدينية المجانية بمحافظة مطروح.
 
 
قالت وزارة الاوقاف فى بيان لها، إنه تم إطلاق القوافل بالتنسيق بين مديرتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم بمطروح لاستقبال القافلة وتنفيذها لطلبة المرحلتي الاعدادية والثانوية العامة بقاعة العمد والمشايخ والمركز الاعلامي وقاعتي التربية والتعليم والشباب والرياضة بمطروح .
 
وشارك اجمالي عدد ١٢٠٠ طالب من طلبة المرحلة الاعدادية والثانوية العامة من خلال الجانب التعليمي بقوافل وزارة الشباب والرياضة التعليمية المجانية بمطروح خلال فعاليات اليوم الاول أمس الخميس واليوم الثاني والاخير اليوم الجمعة وقد تم تنفيذ الجانب التعليمي من خلال شرح ومراجعة اهم النقاط في المنهج وتدريب الطلبة علي كيفية الاجابات الصحيحة في الامتحان عن طريق نخبة من المعلمين المتخصصين المعتمدين اكاديميا من وزارة التربية والتعليم ومقدمي المواد بالقنوات التعليمية بالتليفزيون المصري.
 
وتم مشاركة ٥٠٠ فرد من خلال تنفيذ الجانب الديني من خلال ندوة دينية وخطبه الجمعه بأحد المساجد الكبري والتي تحدث فيها د. خالد السيد غانم - مدير ادارة الاعلام بوزارة الاوقاف -عن خيرية الرسول وخيرية الأمة ودورها في الحضارة بمسجد العوام بمرسي مطروح ، وقد قام د غانم بأداء محاضرة بالقاعة الكبرى لمجلس العمد والمشايخ عن محاربة الافكار التكفيرية الهدامة والتطرف والارهاب وسماحة الاسلام بمرسى مطروح.
 
قال بيان صحفىى: إن اجمالي المستفيدين وصل إلى١٧٠٠ طالب خلال فعاليات اليوم الاول والثاني من قوافل وزارة الشباب والرياضة التعليمية المجانية بمحافظة مطـروح، والتى شارك فيها عدد من قيادات الأوقاف ومنهم الدكتور خالد غانم مدير عام الإعلام الدينى.
 
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