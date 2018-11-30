صور.. تدريب طلاب كليات الشريعة والقانون بمركز الأزهر العالمى

كتب لؤى على

واصل مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية جهوده فى تدريب مجموعة من أوائل خريجى كلية الشريعة والقانون بطنطا، من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل، وإطلاعهم على أهم المسائل التى يكثر التساؤل عنها من قِبل جمهور المستفتين، كما تم تدريبهم عمليًا على الفتوى من خلال وسائل تواصل مركز الفتوى مع الجمهور.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توصيّات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بتدريب طلّاب كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر على فنون الفتوى وضوابطها وآدابها، وانطلاقًا من اهتمام الأزهر الشريف بأبنائه، وحرصه على تربيتهم تربية علمية رصينة تحصنهم عن الزّيغ أو اتباع الهوى فى أمور الفتوى.