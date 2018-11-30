video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 03:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. تدريب طلاب كليات الشريعة والقانون بمركز الأزهر العالمى

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 02:16 ص
صور.. تدريب طلاب كليات الشريعة والقانون بمركز الأزهر العالمى تدريب طلاب كليات الشريعة
كتب لؤى على
إضافة تعليق

واصل مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية جهوده فى تدريب مجموعة من أوائل خريجى كلية الشريعة والقانون بطنطا، من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل، وإطلاعهم على أهم المسائل التى يكثر التساؤل عنها من قِبل جمهور المستفتين، كما تم تدريبهم عمليًا على الفتوى من خلال وسائل تواصل مركز الفتوى مع الجمهور.

 

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توصيّات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بتدريب طلّاب كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر على فنون الفتوى وضوابطها وآدابها، وانطلاقًا من اهتمام الأزهر الشريف بأبنائه، وحرصه على تربيتهم تربية علمية رصينة تحصنهم عن الزّيغ أو اتباع الهوى فى أمور الفتوى.

 

FB_IMG_1543533083126
 

FB_IMG_1543533085811
 

FB_IMG_1543533088385
 
FB_IMG_1543533091623
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مركز الفتوى يوضح موقف الأزهر الشريف من المساواة بين الجنسين فى الميراث

مركز الازهر للفتوى

الازهر الشريف

جامعة الازهر

اخبار مصر




لا تفوتك
"المرور" تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

"المرور" تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو وصور.. تعرف على رسالة نجل الشهيد ساطع نعمانى إلى النجم محمد صلاح

فيديو وصور.. تعرف على رسالة نجل الشهيد ساطع نعمانى إلى النجم محمد صلاح

رسائل قاسية من محسن صالح للاعبى الأهلى.. الطمع والبقلاوة والعمليات تكشف التفاصيل

رسائل قاسية من محسن صالح للاعبى الأهلى.. الطمع والبقلاوة والعمليات تكشف التفاصيل

غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22

غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22

السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة