صور.. انطلاق قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين وسط تظاهرات

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

بدأت أعمال قمة مجموعة العشرين الجمعة في بوينوس ايرس في جو من الانقسام العميق بين دولها وبعيدا عن اعلان الالتزام بتعددية الأطراف الذي صدر في نسختها الأولى قبل عشر سنوات.

وبعد تأخرها لأكثر من ساعتين عن البرنامج المحدد، التقطت الصورة التذكارية للقادة المشاركين في القمة ثم بدأت الاجتماعات.

أكدت وزارة الأمن الأرجنتينية، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على ثمان قنابل مولوتوف مخبأة داخل سيارة أجرة محترقة بالقرب من موقع المظاهرات المناهضة لقمة مجموعة العشرين المنعقدة فى العاصمة "بيونس آيريس".

وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن القنابل لم تنفجر، كما أن السلطات الأرجنتينية تحقق فى الحادث.

وكان العديد من الأشخاص قد تظاهروا، فى وقت سابق اليوم، أمام مبنى الكونجرس الأرجنتينى فى العاصمة "بيونس آيريس" للإعراب عن احتجاجهم ضد سياسات الإنفاق التى تتبعها الحكومة، وذلك فى الوقت الذى تنزلق فيه البلاد نحو أزمة اقتصادية عميقة.



بوتين وترامب



بوتين وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان



بوتين وولى العهد السعودى



ترامب وولى العهد السعودى



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زوجات زعماء قمة العشرين



صورة تذكارية لقادة مجموعة العشرين



قادة مجموعة العشرين



قمة مجموعة العشرين