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صور.. انتهاء حفر بئر أعماق بوسط سيناء يوفر الرى لـ40 فدانًا

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 12:14 ص
صور.. انتهاء حفر بئر أعماق بوسط سيناء يوفر الرى لـ40 فدانًا انتهاء حفر بئر أعماق بوسط سيناء يوفر الرى لـ40 فدانًا
شمال سيناء ـ محمد حسين
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انتهى معهد بحوث الموارد المائية بشمال سيناء بالتعاون مع الإدارة العامة للمياه الجوفية والرى، من حفر بئر مياه أعماق جديد بوسط سيناء، يوفر مصدر رى لزراعة أكثر من 40 فدانًا.

 

وقال الخبير جيولوجى عبده جاسر مدير مكتب معهد بحوث الموارد المائية بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إنه جارى التجهيز لعمل الاختبارات النهائية لتشغيل البئر بعد حفره، لافتًا أنه بعمق 1300 متر، وبتصرف لا يقل عن 50م3 فى الساعة، وتقدر مساحة الأراضى التى يمكن ريها من هذا البئر بما لا يقل عن 40 فدانًا. 

 

وأشار مدير مكتب معهد بحوث الموارد المائية بشمال سيناء، إلى أن درجة ملوحة المياه المتدفقة من البئر حوالى 2000 جزء فى المليون، وهو إنجاز جديد تحقق فى مناطق وسط سيناء تحت رعاية الإدارة العامة للمياه الجوفية والرى بشمال سيناء، وإشراف معهد بحوث الموارد المائية .

 

وأوضح أن البئر حفر فى قرية "جريد الهرابة"، وهو يعتبر داعمًا لبئر سابق تم حفره، وأقيمت حوله مزرعة نموذجية عن طريق هيئة التعمير.

 

يذكر أن الدولة تنفذ سلسلة مشروعات تنموية فى مناطق مركزى الحسنة، ونخل بوسط سيناء، تتضمن تجمعات تنموية متكاملة، لتحقيق تنمية وتوطين فى مناطق تم فيها توفير مصادر رى وزراعات منوعة.

انتهاء حفر بئر اعماق بوسط سيناء (1)
انتهاء حفر بئر أعماق بوسط سيناء

 

انتهاء حفر بئر اعماق بوسط سيناء (2)
انتهاء حفر بئر أعماق بوسط سيناء

 

انتهاء حفر بئر اعماق بوسط سيناء (3)
انتهاء حفر بئر أعماق بوسط سيناء

 

انتهاء حفر بئر اعماق بوسط سيناء (4)
انتهاء حفر بئر أعماق بوسط سيناء

 

 


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