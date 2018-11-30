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صور.. "الزراعة" تضبط 123 طن لحوم مخالفة للاشتراطات الصحية بـ21 محافظة

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 12:50 م
صور.. "الزراعة" تضبط 123 طن لحوم مخالفة للاشتراطات الصحية بـ21 محافظة لحوم فاسدة
كتب عز النوبي
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تلقت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا عن إجمالي مضبوطات التفتيش على اللحوم من 10 نوفمبر وحتي يوم 29 نوفمبر الحالى تبلغ 123 طنا، وأسماك مجمدة و دواجن و لحوم بلدي بقري و ضأن و لحوم مجمده و كبدة مجمدة و مصنعات لحوم و أحشاء و دهون في 21 محافظة.
 
وقالت "محرز"،  إنه تم تحرير563 محضرا قامت بها حملات التفتيش على اللحوم بمحافظات القاهرة والإسكندرية  والجيزة والمنيا وقنا و سوهاج والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم والبحيرة والمنوفية والسويس وبنى سويف وأسيوط والإسماعيلية وأسوان و الأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء، مشددة على أن ذلك يأتى فى إطار دور وزارة الزراعة في التأكد من صلاحية اللحوم للإستهلاك الآدمى والحد من مخالفات ذبح الحيوانات خارج المجازر وفقا للمواصفات المصرية لتداول اللحوم.
 
وأضافت نائب وزير الزراعة، أنه تم ضبط 97 طنا و 193 كجم مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي الصلاحية، وتم تحرير 313 محضرا للمخالفين بالتعاون مع مباحث التموين و مديريات التموين والصحة، فضلا عن سحب عينات 2 طن و 975 كجم بعدد 2 محضر بمحافظة الدقهلية لمضبوطات أسماك مدخنه رنجة ومحافظة البحر الاحمر لمضبوطات مصنعات لحوم.
 
وأوضحت "محرز"، أنه تم ضبط 23 طنا و 382 كجم مضبوطات بعدد 248 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ومخالف للقوانين و قرارات ومضبوطات مجهولة المصدر، و قد تم إعداد التقارير الفنية البيطرية والمحاضر اللازم للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وقد كانت جميع الحملات التى قام بها البيطريون فى أنحاء الجمهوريه بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة.
 
لحوم فاسدة (1)
لحوم فاسدة 

لحوم فاسدة (2)
لحوم فاسدة 

لحوم فاسدة (3)
 

لحوم فاسدة (4)
 

لحوم فاسدة (5)
 

لحوم فاسدة (6)
 
 

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