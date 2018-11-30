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صور.. اضبط مخالفة.. إعاقة الحركة بمدخل عزبة النجار بأولاد صقر الشرقية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 08:08 ص
صور.. اضبط مخالفة.. إعاقة الحركة بمدخل عزبة النجار بأولاد صقر الشرقية إعاقة الحركة بمدخل عزبة النجار بأولاد صقر
الشرقية- فتحية الديب
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معاناة حقيقية يعيشها أبناء عزبة النجار التابعة لمدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، والتى تبعد حوالى 1 كم عن المدينة، وتعانى من تواجد أتربة كثيرة بمدخل العزبة الرئيسى، وتعوق حركة الأهالى، خاصة مع هطول الأمطار حيث تتحول الأتربة إلى عقبات كبيرة بالسير بالطريق.
 
ويقول" أشرف النجار" من أبناء عزبة النجار، أن طريق القرية يبلغ 1000 متر تقريبا، والذى يربط بين عزبة النجار ومنشاة ناصر، والأهالى لا يستطيعون الحركة خلال سقوط الأمطار، فضلا عن وجود أتربة بمدخل الطريق يتم التخلص منها بمدخل العزبة.
 
 وطالب" أشرف النجار"بضرورة استكمال تغطية ترعة سنجها الغربي بطول 300 متر الواقعة وسط العزبة وذلك تفاديا للحوادث وغرق الأطفال وتراكم القمامة.
 
وناشد أهالي العزبة، مجلس مدينة أولاد صقر، توفير صناديق لجمع القمامة حتى لا تتفشى الأمراض بين الأهالى.
 

  إعاقة الحركة بمدخل عزبة النجار بأولاد صقر (1)

 
إعاقة الحركة بمدخل عزبة النجار بأولاد صقر (2)
 
إعاقة الحركة بمدخل عزبة النجار بأولاد صقر (3)
 
إعاقة الحركة بمدخل عزبة النجار بأولاد صقر (4)
 
إعاقة الحركة بمدخل عزبة النجار بأولاد صقر (5)

 


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