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صور.. إضراب فى أستراليا احتجاجا على تقاعس الحكومة بشأن تغير المناخ

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 09:03 ص
صور.. إضراب فى أستراليا احتجاجا على تقاعس الحكومة بشأن تغير المناخ جانب من الإضراب
رويترز
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أضرب آلاف من الأطفال عن الدراسة فى جميع أنحاء استراليا اليوم الجمعة للاحتجاج على تقاعس الحكومة عن التحرك بشأن تغير المناخ، الأمر الذى دفع أحد الوزراء لتوبيخهم قائلا إنهم يعرضون أنفسهم "للفشل".

وتجمع الأطفال والآباء والمدرسون فى الحى التجارى بوسط سيدنى خلال ساعة الغداء، مرددين هتافات تطالب برحيل رئيس الوزراء سكوت موريسون.

وشهدت مدن ملبورن وبرزبين وبيرث وغيرها احتجاجات مشابهة بعد أن خرج التلاميذ فى العاصمة كانبيرا فى احتجاج هذا الأسبوع.

وقال أحد قادة الاحتجاج للحشود التى ترتدى الزى المدرسى "هذه مجرد البداية. هذا أول إضراب لنا وأول تحرك لنا معا... سنواصل قيادة المزيد من الحملات حتى يحدث شيء".

 

أستراليا (1)
 

وأستراليا واحدة من أكبر الدول المسببة للانبعاثات فى العالم لأسباب منها اعتمادها على محطات الكهرباء التى تعمل بالفحم، وفى وقت سابق هذا العام خفضت الحكومة المحافظة التزاماتها تجاه اتفاقية باريس للمناخ.

وسببت سياسة الطاقة انقسامات عميقة داخل الائتلاف المحافظ وكان المشككون فى تغير المناخ قوة رئيسية وراء الإطاحة برئيس الوزراء السابق مالكوم ترنبول فى أغسطس.

أستراليا (2)

وانتقد موريسون الاحتجاجات، قائلا إنه يريد أن تكون الأولوية للتعليم وليس للنشاط السياسى فى المدارس وقال وزير الموارد مات كانافان إن التحرك يعرض الأطفال للفشل.

وقال كانافان فى مقابلة إذاعية "الخروج من المدارس والاحتجاج... لن تتعلم شيئا من ذلك... أفضل شيء يمكن أن تتعلمه من المشاركة فى الاحتجاج هو كيفية الانضمام إلى طابور إعانة العاطلين عن العمل لأن هذه ستكون حياتك فى المستقبل".


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