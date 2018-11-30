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صور.. إحباط تهريب 346 تمثالا أثريا بقيمة تبلغ مليارات الجنيهات

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 11:41 ص
صور.. إحباط تهريب 346 تمثالا أثريا بقيمة تبلغ مليارات الجنيهات المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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في ضربة أمنية قوية، نجحت شرطة السياحة والآثار في إحباط تهريب 346 تمثال أثري بحوزة مدير إدارة بالتربية والتعليم بالمعاش، في محافظة المنيا.

ووردت معلومات للواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام مفادها حيازة عدد كبير من التماثيل الأثرية، فوجه اللواء محمد الغول مدير الادارة العامة لشرطة السياحة والآثار بملاحقة المتهم والتحفظ على المضبوطات.

وشكل اللواء ناجح زكى مدير إدارة البحث الجنائي بشرطة السياحة والآثار، فريق أمني قاده العقيد نادر حمدي رئيس مباحث السياحة والآثار بالمنيا، نجح في تحديد مكان وجود المتهم، وتم وضع خطة أمنية مفادها تقمص أحد رجال الشرطة شخصية بائع لشراء القطع الأثرية من المتهم، حتى تم استدراجه والقبض عليه وبحوزته المضبوطات.

وأكدت اللجان الفنية التابعة للآثار أثرية القطع المضبوطة، وأن قيمتها المادية تتخطى مليارات الجنيهات.

المتهم بحوزته المضبوطات
المتهم بحوزته المضبوطات

 


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