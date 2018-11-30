صور.. أمين "الصيادلة": 540 صيدليا سجلوا بشكوفات العمومية حتى الآن

كتبت آية دعبس - تصوير محمد فوزى

قال الدكتور أيمن عثمان، أمين عام نقابة الصيادلة، إن عدد الصيادلة الذين سجلوا بكشوفات الجمعية العمومية العادية، المقرر عقدها بعد قليل، 540 صيدليا، مشيرا إلى أنه بذلك يكون قد اكتمل النصاب القانونى لعقد العمومية.

وأوضح عثمان، فى كلمته، أن التسجيل بكشوفات الجمعية العمومية مازال مستمرا.

ومن المقرر أن تناقش العمومية ميزانية النقابة، وقرار وزارة الصحة رقم 645 لسنة 2018، الخاص بتنظيم قبول طلبات التسجيل للمستحضرات الصيدلية البشرية، بما يجاوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية.