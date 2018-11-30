video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 06:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سياسى روسى: العدوان الإسرائيلى على سوريا يُضعف من محاربة الإرهاب

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 06:30 م
سياسى روسى: العدوان الإسرائيلى على سوريا يُضعف من محاربة الإرهاب أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

قال المحلل السياسى الروسى، يورى زنين، إن العدوان الإسرائيلى على الجنوب السورى ، أمر مؤسف ويزيد من التوتر بين الجانبين فى تلك المنطقة، خاصة فى الوقت الذى تشن فيه الدولة السورية حرباً ضد الإرهاب.

وأضاف زنين خلال مداخلة لفضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية سهام عبد القادر، أن تلك التوترات تضعف من قدرة النظام السورى فى مواجهة الإرهاب ويصب فى صالح الجماعات المتطرفة، مشيراً إلى أن الجيش السورى يمتلك أسلحة روسية، وأن موسكو سلمت دمشق منظومة الدفاع الجوى المتطورة (اس-300) وحاليات يتم نصبها فى عدة مواقع سورية ، مؤكدا أن هناك تعاون عسكرى وثيق بين موسكو ودمشق، وأصبح الآن فى قدرة النظام السوري التصدى لأى عدوان على أراضيه.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الإسرائيلى ينفى إسقاط طائرة حربية إسرائيلية فى سوريا

محلل سياسى روسى

الارهاب

سوريا




لا تفوتك
الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة