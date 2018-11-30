سياسى روسى: العدوان الإسرائيلى على سوريا يُضعف من محاربة الإرهاب

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المحلل السياسى الروسى، يورى زنين، إن العدوان الإسرائيلى على الجنوب السورى ، أمر مؤسف ويزيد من التوتر بين الجانبين فى تلك المنطقة، خاصة فى الوقت الذى تشن فيه الدولة السورية حرباً ضد الإرهاب.

وأضاف زنين خلال مداخلة لفضائية "الغد" الاخبارية، مع الإعلامية سهام عبد القادر، أن تلك التوترات تضعف من قدرة النظام السورى فى مواجهة الإرهاب ويصب فى صالح الجماعات المتطرفة، مشيراً إلى أن الجيش السورى يمتلك أسلحة روسية، وأن موسكو سلمت دمشق منظومة الدفاع الجوى المتطورة (اس-300) وحاليات يتم نصبها فى عدة مواقع سورية ، مؤكدا أن هناك تعاون عسكرى وثيق بين موسكو ودمشق، وأصبح الآن فى قدرة النظام السوري التصدى لأى عدوان على أراضيه.