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سقوط تشكيل عصابى للإتجار بالمخدرات فى أسوان

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 04:01 م
سقوط تشكيل عصابى للإتجار بالمخدرات فى أسوان المتهمون
كتب محمود عبد الراضى- أحمد حسنى- دينا الحسينى
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نجحت مديرية أمن أسوان، فى ضبط  4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى بأسوان تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم قطعتى سلاح نارى وذخائر، وكمية من  المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام "محمد .ع"، 31 سنة، سبق اتهامه فى قضية "إتجار مخدرات"، و "عبدالله م. 20 سنة، و "فهد م. ع"18 سنة، و "رضوان ح. ع" 16سنة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة، والأسلحة النارية، والذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم "بندقية آلية- فرد خرطوش و15 طلقة مختلفة الأعيرة- 31 لفافة لمخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام- 36 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 250 جرام - 4 قطع لمخدر الأفيون وزنت 20 جرام - مبلغ مالى" .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح  النارى للدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

 


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تشكيل عصابى

تجارة المخدرات

وزارة الداخلية




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