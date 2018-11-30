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سفر وعودة 1350 مصريا وليبيا و 209 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 09:18 م
سفر وعودة 1350 مصريا وليبيا و 209 شاحنات عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1350 مصريا وليبيا و 209 شاحنات، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 973 إلى الجانب الليبي، بينهم  243مصريا و730 ليبيا ، كما تم إنهاء إجراءات وصول 377 بينهم 309 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 68 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 100 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 109 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 

 
 

 

 


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