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سعوديون يهنئون الإمارات باليوم الوطنى الـ47 من أعماق البحار.. فيديو

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 10:43 ص
سعوديون يهنئون الإمارات باليوم الوطنى الـ47 من أعماق البحار.. فيديو احتفالات اليوم الوطنى الإماراتى
كتب خالد إبراهيم
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يعيش الشعب الإماراتى أجواء احتفالية بمناسبة قرب اليوم الوطنى الإماراتى الـ47، والذى يوافق 2 ديسمبر من كل عام، كذلك احتفل حكام الإمارات وأولياء العهود والشعب الإماراتى بيوم الشهيد، والذى يحل اليوم الجمعة.

يتمتع الشعب الإماراتى بقدر كبير من الحب من جانب الشعوب العربية، وتحديدا الشعب المصرى وشعب الخليج العربى، حيث قام مجموعة من الشباب السعودى بالاحتفال باليوم الوطنى للإمارات الـ47 من أعماق البحار.

حمل الشباب السعودى أعلام السعودية والإمارات ولافتات تهنئ الإمارات بيومها الوطنى، ولافتات أخرى تدل على حب الشعبين لبعضها البعض، وعمق العلاقات بيهنما، بخلاف لافتة خاصة بالشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات، ورفعوا هذه الأعلام واللافتات فى أعماق البحار.


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