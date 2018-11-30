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"سجن القناطر" يستقبل 7 أطفال من دور الرعاية لزيارة أمهاتهم المسجونات

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 04:04 م
"سجن القناطر" يستقبل 7 أطفال من دور الرعاية لزيارة أمهاتهم المسجونات جانب من الزيارة
كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى – دينا الحسينى
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استقبل سجن القناطر للنساء 7 أطفال من المودعين بإحدى دور الرعاية الاجتماعية الخارجية، فى زيارة لأمهاتهم المسجونات المودعات بالسجن.

اصطحبت الأخصائيات الاجتماعيات بالسجن الأطفال من دور الرعاية المودعين بها إلى السجن لزيارة أمهاتهم، وذلك بعد موافقة قطاع مصلحة السجون على تلك الزياة.

يأتى ذلك فى اطر توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإعلاء قيم حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل نزلاء السجون لإنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء العقوبة وتحقيق قدر من الاستقرار النفسى والإجتماعى للنزلاء داخل محبسهم.

الأطفال بصحبة امهاتهم
الأطفال بصحبة امهاتهم

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 


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