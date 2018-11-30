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"زراعة القاهرة" تنظم مؤتمرا حول الميكروبات المصاحبة للنبات بحضور 138 باحثأ

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 01:52 م
"زراعة القاهرة" تنظم مؤتمرا حول الميكروبات المصاحبة للنبات بحضور 138 باحثأ صورة تذكارية للمشاركين فى المؤتمر
كتب وائل ربيعى
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نظم قسم الميكروبيولوجي بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، مؤتمرا عمليا حول "الميكروبات المصاحبة للنبات، استضافه فرع الجامعة التقنية لبرلين TU" Berlin campus" الألمانية بمدينة الغردقة، وذلك ضمن فعاليات التعاون المصرى الألمانى فى البحث العلمى وتبادل الخبرات بين جامعة االقاهرة والجامعات ومؤسسات البحث العلمى الدولية فى المشروعات البحثية التى تخدم مجالات التنمية.
 
وقال الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن المؤتمر انعقد على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 138 باحث مصرى وباحثين أجانب من الدول المختلفه، ألمانيا، اليابان، إيطاليا،  النمسا، باكستان، إنجلترا،  تشيلى،  كوريا الجنوبية،  بولندا،  نيوزلاند، وجنوب أفريقيا، وتضمن عددأ من الجلسات العلمية والمحاضرات لعرض أحدث الأبحاث العلمية المرتبطة بالميكروبات المصاحبه للنبات. ورأس أعمال المؤتمر الدكتور نبيل حجازى، وبأمانة الدكتور محمد فايز فؤاد، الأستاذان بالكلية
 
وأكد عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن الكلية الزراعة تسعى لتطوير بحوثها العلمية في ضوء استراتيجة جامعة القاهرة التي تهدف لإستثمار الأبحاث العلمية في التنمية الشاملة للوطن وربطها بالقضايا القومية والمساهمة في المشروعات القومية.
 
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