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"رياضة البرلمان" تعقد ثلاثة اجتماعات لمناقشة آثار تطبيق القانون الجديد

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 12:05 ص
"رياضة البرلمان" تعقد ثلاثة اجتماعات لمناقشة آثار تطبيق القانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
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تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ثلاثة اجتماعات الأسبوع المقبل للاستماع لرؤية الاتحادات الرياضية الأولمبية، وكذلك الاستماع لرؤية الاتحادات غير الأولمبية، والاستماع لرؤية أندية الدورى الممتاز لكرة القدم.

 

وتستهل اجتماعاتها يوم الأحد المقبل، بمناقشة الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وتقديم مقترحات لمعالجة هذه الآثار، من خلال الاستماع لرؤية الاتحادات الرياضية الأولمبية، وذلك للاستماع لرؤية الاتحادات غير الأولمبية.

 

وتستمع اللجنة فى آخر اجتماع لها لرؤية أندية الدورى الممتاز لكرة القدم، حول الآثار المترتبة على تطبيق قانون الرياضة على أرض الواقع.


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