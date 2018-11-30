روسيا اليوم: الدفاعات السورية أسقطت "الأهداف المعادية" دون استخدام إس-300

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أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة أن "الأهداف المعادية" التى اخترقت الأجواء السورية أمس أسقطتها قوات الدفاع الجوى السورية بدون استخدام منظومة (إس-300) التى استلمتها دمشق من روسيا مؤخرا.

ونقلت القناة الروسية عن مصدر عسكرى سورى القول إنه تم "إسقاط الأهداف المعادية بالوسائط التقليدية التى تمتلكها قوات الدفاع الجوى السورية، من مضادات جوية وصواريخ سام المطورة، التى تعاملت مع الموقف وأسقطت الأهداف المعادية بدقة متناهية".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد أفادت - أمس - بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من "الأهداف المعادية" فوق المنطقة الجنوبية عند منطقة الكسوة. ولم تشر الوكالة السورية إلى هوية هذه الأهداف التى اكتفت بوصفها بـ"المعادية".