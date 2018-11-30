رجل ينفى نسب ابنه بعد 6 سنوات من ولادته ويؤكد: اكتشفت حمل زوجتى قبل الزواج

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة،مطالبا بنفي نسب نجله وحذف اسمه من شهادة الميلاد،بعد إثباته بالمستندات حمل زوجته بالصغير قبل زواجهم وخداعه وذلك بعد مرور أكثر من 6 سنوات علي ولادته .

وأضاف الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة: تزوجت من "ب. ع خ"، وأنجبت ولد على فراش الزوجية، وطلقتها بسبب خلافات على سلوكها وتصرفاتها الغير لائقه ، وعندها بدأت تتكشف المشاكل عندما ظهر عشيقها وطالبني بمبلغ مالي واتهمني بالتزوير وتسجيل الطفل باسمي رغم أنه ليس من صلبي.

وتابع الزوج: واجهت طليقتي فأعترفت بالواقعة ، وبعد إجرائي الفحوصات والتحاليل تأكدت من المصيبة التي حلت بي مما دفعني لإقامة الدعوى بمحكمة الأسرة طالبا الحكم بنفى نسب الولد بعد مشادات مع والد الزوج الحقيقي وتعرضى للتهديد بالقتل علي يده كونه من أرباب السوابق.

وأوضح الزوج أنه حاول أن يتحمل تصرفات طليقته من أجل الصغير ولكنها كانت تعنفه وتسئ إليه، لينتهى الزواج بالفشل بعد محاولات الصلح العديدة .

وكشف أنه كان ينفق على طليقته ويتكفل بكافة مصروفات الصغير رغم العلاقة السيئة التى وصلت لأقسام الشرطة والمحاكم منذ تطليقها .

وأكد أن التقرير الطبى أثبت عدم نسب الطفل له بصورة نهائية ، وكذلك التقرير الصادر عن اللجنة التى انتدبتها المحكمة.