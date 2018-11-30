رئيس هيئة الاستثمار: مصر تستهدف جذب 8.5 مليار دولار استثمارات أجنبية 2019

قال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، اليوم الجمعة، أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 8.5 و9 مليارات دولار خلال العام القادم 2019، بزيادة تتراوح بين 10% و20% عن الاستثمارات المتوقعة خلال العام الجارى 2018، مؤكدا أن الهيئة فى العام الجديد تستهدف افتتاح أول منطقة استثمارية كبيرة فى منطقة الصف، وزيادة عدد مكاتب خدمة المستثمرين بين 3 و4 مراكز جديدة، وافتتاح منطقة حرة جديدة.

وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى العاصمة البريطانية لندن، حيث يشارك فى بعثة طرق الأبواب إلى بريطانيا التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن بعثة الأعمال المصرية إلى المملكة المتحدة تعكس التطور الكبير فى العلاقات المصرية البريطانية فيما يتعلق بالجذب الاستثمارى، حيث تعد بريطانيا الدولة الأولى من حيث الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، حيث أن الاستثمارات البريطانية مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حيث تتيح مصر فرصا استثمارية فى عدة مشروعات قومية عملاقة.

وأكد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن هناك زيارات متبادلة بين الجانبين البريطانى والمصرى، وتم عرض عدة إجراءات جديدة بالنسبة للاستثمار فى مصر خلال زيارة بعثة الأعمال المصرية إلى لندن، من حيث الخريطة الاستثمارات وقانون الاستثمار والحوافز والضمانات الخاصة بالاستثمار، والتوسعات الخاصة بالمناطق الحرة فى نويبع والمدينة النسيجية فى المنيا وتوسعات فى المناطق القائمة.

ولفت محسن عادل، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلال العام الجديد التحول الكامل نحو تقديم الخدمات الاستثمارية بشكل إلكترونى تسهيلا لجمهور المستثمرين وفى إطار خطة الدولة، وزيادة ضمانات وحوافز الاستثمار، مؤكدا أن المتوسط السنوى للاستثمارات الأجنبية المتحقق خلال السنوات الماضية يتراوح بين 7.5 و 8.5 مليار دولار وتستهدف الهيئة زيادة بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة مع ما تحقق من تحسن كبير فى مناخ الاستثمار والفرص الكبرى التى يتيحها الاقتصاد المصرى.

وأوضح الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر لا يتم احتساب ما يتم إعادة استثماره عن طريق الشركات الأجنبية داخل مصر، حيث أنه خلال العامين الماضيين قامت العديد من الشركات الأجنبية داخل مصر فى استثمار فوائض الأرباح المحققة فى توسعات داخل الأسواق المصرية.

وإنطلقت يوم الثلاثاء الماضى، فى العاصمة البريطانية لندن، ومدينتى مانشستر وليفربول، فعاليات أكبر بعثة طرق أبواب، تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، حيث تعد شركة POD المسؤول الإعلامى لبعثة طرق الأبواب، والتى تتم خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجارى، لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.

ويشارك فى أعمال البعثة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونحو 50 شركة مصرية، فى زيارة تستهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين "القاهرة" و"لندن"، وإطلاع كبار المسؤولين فى المملكة المتحدة، والشركات البريطانية، على التقدم الهام لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، من خلال تطبيق أكبر برنامج إصلاح فى تاريخ مصر الحديث، وفرص الاستثمار التى تقدمها مصر أمام المجتمع الاستثمارى الدولى.

وقال المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، أن الزيارة السنوية لبعثة طرق الأبواب إلى بريطانيا، تستهدف توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتى تمتد على مدار عقود طويلة، مؤكدًا أن مصر تعد بوابة الاستثمار فى القارة الأفريقية، عن طريق العديد من الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر مع التجمعات والدول الأفريقية، والتى تتيح النفاذ إلى أسواق القارة السمراء.

ويتحدث خلال فعاليات واجتماعات بعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومحسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وعاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، وألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، وحلمى غازى، المدير التنفيذى ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك HSBC مصر، والسفير البريطانى فى مصر، السير جيفرى آدامز، والسفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا، وإيان جراى، رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية.

ويتضمن جدول الزيارات واللقاءات الخاص ببعثة طرق الأبواب إلى المملكة المتحدة، اجتماعات فى العاصمة البريطانية، لندن، تركز على مجالات التعليم والرعاية الصحية، والمشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر حاليًا، مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية، وحفل استقبال ينظمه السفير طارق عادل، السفير المصرى فى بريطانيا بمقر إقامته فى لندن، وزيارة إلى مدينة مانشستر، لبحث الفرص فى مجال البترول والغاز وعرض التطورات الخاصة بقطاع الطاقة المصرى، وزيارة مدينة ليفربول الساحلية، وعقد لقاءات فى مجال النقل.