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رئيس النايل سات: القنوات غير المرخصة تبث عبر القمر الفرنسى"يوتلسات"

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 10:55 م
رئيس النايل سات: القنوات غير المرخصة تبث عبر القمر الفرنسى"يوتلسات" أحمد انيس - رئيس مجلس إدارة شركة النايل سات
كتبت : دينا الحسيني
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أكد اللواء أحمد أنيس ، رئيس الشركة المصرية للنايل سات ،أن القنوات غير المرخصة  ،تبث عبر مجموعة الأقمار الفرنسية يوتلسات ، مشددا على أن هناك جهود مكثفة من جميع أجهزة الدولة للتصدى لهذه القنوات . 

وأوضح أنيس ، لـ  " اليوم السابع " ، أن هناك موقع مدارى بالسماء يسمي 7 درجة غرب ، يدور به مجموعة أقمار فرنسية " يوتلسات " بالإضافة إلي القمر نايل سات ، وأى ريسفر موجه " الدش" الخاص به علي 7 درجة غرب ، فإن كل ما يبث عبر "يوتلسات  " أو "النايل سات" سيظهر على شاشات التلفزيون ، لذلك يعتقد البعض عن طريق الخطأ أن القنوات غير المرخصة تبث عبر "النايل سات " ، مشددا على أن القمر المصرى " النايل سات "  محمي من القنوات الغير المرخصة التي لا يمكن لها البث، إلا إذا حصلت منا على  التردد  ،وهذا لم ولن يحدث طالما مخالفين . 

وأشار اللواء أحمد أنيس ، الى أن شركة  النايل سات ، ليس لديها سلطة على باقى الأقمار المدارية الأخرى  ، مشيرا الى أن هناك طريقين للتصدى لهذه القنوات   إما اللجوء إلي القضاء أو وزارة الخارجية .   

يذكر أن شرطة المصنفات داهمت مقرات لـ  12 قناة فضائية تبث بدون ترخيص من منطقة المنصورية بالجيزه وضبط القائمين عليها ، وجارى اتخاذ الإجرءات القانونية . 


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احمد انيس

النايل سات

القنوات الغير مرخصه

قنوات بدور ترخيص




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