رئيس النايل سات: القنوات غير المرخصة تبث عبر القمر الفرنسى"يوتلسات"

كتبت : دينا الحسيني

أكد اللواء أحمد أنيس ، رئيس الشركة المصرية للنايل سات ،أن القنوات غير المرخصة ،تبث عبر مجموعة الأقمار الفرنسية يوتلسات ، مشددا على أن هناك جهود مكثفة من جميع أجهزة الدولة للتصدى لهذه القنوات .

وأوضح أنيس ، لـ " اليوم السابع " ، أن هناك موقع مدارى بالسماء يسمي 7 درجة غرب ، يدور به مجموعة أقمار فرنسية " يوتلسات " بالإضافة إلي القمر نايل سات ، وأى ريسفر موجه " الدش" الخاص به علي 7 درجة غرب ، فإن كل ما يبث عبر "يوتلسات " أو "النايل سات" سيظهر على شاشات التلفزيون ، لذلك يعتقد البعض عن طريق الخطأ أن القنوات غير المرخصة تبث عبر "النايل سات " ، مشددا على أن القمر المصرى " النايل سات " محمي من القنوات الغير المرخصة التي لا يمكن لها البث، إلا إذا حصلت منا على التردد ،وهذا لم ولن يحدث طالما مخالفين .

وأشار اللواء أحمد أنيس ، الى أن شركة النايل سات ، ليس لديها سلطة على باقى الأقمار المدارية الأخرى ، مشيرا الى أن هناك طريقين للتصدى لهذه القنوات إما اللجوء إلي القضاء أو وزارة الخارجية .

يذكر أن شرطة المصنفات داهمت مقرات لـ 12 قناة فضائية تبث بدون ترخيص من منطقة المنصورية بالجيزه وضبط القائمين عليها ، وجارى اتخاذ الإجرءات القانونية .