دواوين الوزارات × 24 ساعة..مد المرحلة الأولى من مبادرة فيروس سى حتى 31 ديسمبر

كتب- محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: مد المرحلة الأولى من مبادرة فيروس سى حتى 31 ديسمبر

وزارة التعليم:

وزير التعليم: نستهدف 1.25مليون طالب ثانوى بالمرحلة الأولى للكشف عن فيروس سى

وزارة التضامن :

غادة والى: التطوع محور أساسى فى بناء المجتمع ولدينا 550 مؤسسة لرعاية ذوى الإعاقة

وزارة النقل

255 مليون جنيه لرفع كفاءة أرصفة وساحات موانئ نويبع وسفاجا والسويس

التموين

التموين: إلزام التجار بكتابة أسعار جميع المنتجات والسلع بالمرحلة الثانية

الإسكان

الإسكان: جهاز مدينة طيبة الجديدة يحصل على شهادتى الأيزو 45001 و9001 فى السلامة

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى: المستشفيات الجامعية تعالج سنويا 18 مليون مريض

وزارة الزراعة

"الزراعة" تتابع إنتاجية البطاطس والطماطم بالمحافظات وتأثير التغيرات المناخية

وزارة البيئة

وزيرة البيئة تعلن التصديق على الإعلان الرئيسى لمؤتمر التنوع البيولوجى

وزارة الكهرباء

وزير الكهرباء يشيد بتقدم روسيا فى الطاقة النووية.. ويؤكد: الأفضل لمفاعل الضبعة