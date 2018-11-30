video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 02:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خطيب الجامع الأزهر: مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة للإنسانية كلها

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 02:31 م
خطيب الجامع الأزهر: مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة للإنسانية كلها الدكتور عبد الفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين، بجامعة الأزهر
كتب لؤى على
إضافة تعليق
ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر الدكتور عبد الفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين، بجامعة الأزهر، حيث دار موضوعها عن "سنة المصطفى والاقتداء بها".
 
في بداية خطبته قال د العوارى: "إن مولد سيدنا "محمد" صلى الله عليه وسلم هو مولد للإنسانية كلها مضيفا:"تعيش الأمة كلها أفراح وبشرى بذكرى مولده، وتلمس الخير في سيرته، فبدعوته أشرقت شمس التوحيد على الأمة كلها"، موضحًا أن رسالته ذكرٌ وتشريف واتعاظ للعالمين، ذكاه ربه ورفع ذكره فكان النور وكان الضياء قال تعالى:"يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا".
 
وأكد خطيب الجامع الأزهر، أن الإنسانية كلها إن كانت تنشدُ استقرارًا وسلامًا حقيقيا؛ فسلامها واستقرارها في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت تنشد أمنًا مع النفس وفي المجتمع فإنها لم ولن تهتدى إلى ذلك إن لم تبحث عنه في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
 
وشدد د العوارى على ضرورة أن تقتدى الأمة بسنة محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد جمع الله كل الصفات التى اقتدى بها الرسل في شخصه، فسيرته هي العطاء بلا حدود، والخير بلا انتهاء، وهي التطبيق العملى لأوامر الله تعالى ، موضحًا أننا في أمس الحاجة لأن نراجع أخلاقنا ومعاملاتنا، لنكون خير أمة أخرجت للناس كما أراد الله؛ ولن يتحقق هذا إلا بالاقتداء والتأسي بسنة خير خلق الله أجمعين، ليكون أعظم رد على أناس خرجوا فى آخر الزمان يدعون للتخلى عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر بالأزهر: ترشيح العوارى ومحيى عفيفى وزارع للتعيين بمجلس النواب

كواليس استقالة رئيس جامعة الأزهر.. "الطيب" يقبلها بسبب حكم قضائى منع عزب من معاش الـ60.. مصادر تؤكد عدم صحة الاستمرار.. وشهادة الـ65 تفجر أزمة جديدة.. العوارى وفؤاد والأمير أبرز الترشيحات

الجامع الازهر

جامعة الازهر

الازهر الشريف

خطبة الجمعة




لا تفوتك
"المرور" تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

"المرور" تغلق كوبرى أكتوبر جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

الإحصاء: الاستخدامات المنزلية تستهلك 42% من إجمالى الكهرباء المستخدمة

الإحصاء: الاستخدامات المنزلية تستهلك 42% من إجمالى الكهرباء المستخدمة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

5 معلومات عن قانون التصالح فى المخالفات.. تعرف عليها

5 معلومات عن قانون التصالح فى المخالفات.. تعرف عليها

فيديو وصور.. تعرف على رسالة نجل الشهيد ساطع نعمانى إلى النجم محمد صلاح

فيديو وصور.. تعرف على رسالة نجل الشهيد ساطع نعمانى إلى النجم محمد صلاح

رسائل قاسية من محسن صالح للاعبى الأهلى.. الطمع والبقلاوة والعمليات تكشف التفاصيل

رسائل قاسية من محسن صالح للاعبى الأهلى.. الطمع والبقلاوة والعمليات تكشف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة