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خالد بن سلمان: المملكة تقود التغير الاقتصادى متمثلة بولى العهد فى قمة العشرين

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 06:48 ص
خالد بن سلمان: المملكة تقود التغير الاقتصادى متمثلة بولى العهد فى قمة العشرين خالد بن سلمان
كتب هيثم سلامة
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أكد خالد بن سلمان، سفير السعودية فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن المملكة متمثلة فى سمو ولى العهد السعودى محمد بن سلمان من خلال رؤية 2030، تقود التغير الاقتصادى والاجتماعى فى المنطقة، ونأمل المساهمة فى دفعها نحو أفاق أوسع من الازدهار، ويأتى ذلك على هامش حضوره قمة العشرين فى الأرجنتين.   

وقال خالد بن سلمان :"تقود المملكة، ممثلة فى سمو سيدى ولى العهد ، من خلال رؤية٢٠٣٠ التغير الاقتصادى والاجتماعى في المنطقة الذى نأمل أن يسهم في دفع المنطقة بأكملها نحو آفاق أوسع من الازدهار والرفاهية للشعوب السعودية فى قمة العشرين".

خالد بن سلمان
خالد بن سلمان

 

وكان قد التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء فى مقر إقامته في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، استعراضا آفاق التعاون بين البلدين فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية، حيث مناقشة فرص الاستثمار في مجال البنية التحتية، وبحث استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاجه من النفط والمنتجات البترولية.


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