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حبس 4 متهمين لتنقيبهم عن الآثار فى الفيوم

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 01:07 م
حبس 4 متهمين لتنقيبهم عن الآثار فى الفيوم حبس-ارشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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قررت نيابة مركز طامية حبس 4 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل والد أحدهم ببندر طامية، وبحوزتهم أدوات الحفر

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بضبط 4 أشخاص، أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل ببندر طامية.

وتم ضبط كل من "عمار.م" (20 سنة طالب)، مقيم بعزبة عبد المجيد ببندر طامية، و"أحمد.ا" (28 سنة حاصل على دبلوم تجارة)، مقيم بمركز السنطة بمحافظة الغربية، و"محمد.ف" (26 سنة طالب)، ومقيم بالمرج بمحافظة القاهرة، و"صابر.خ.ش" (36 سنة–عامل)، ومقيم بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل مكون من طابق واحد، ملك والد الأول، وعمل حفرة بعمق نحو10م وقطرها 2م على مساحة 10م.

كما ضبط بحوزتهم غاطسين مياه كهربائى، وخرطوم مياه بطول 20م، وأسلاك كهربائية، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة المحضر رقم 6381 لسنة 2018م إدارى مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.


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