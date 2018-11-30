حبس مسجل وعاطل وربة منزل تخصصوا فى سرقة المساكن بالفيوم

قررت نيابة بندر الفيوم ، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمحافظة الفيوم 4 أيام علي ذمة التحقيق بعد توجيه الاتهام لهم في محضر الشرطة بإرتكاب 12 جريمة سرقة

تلقى اللواء خالد شلبي ، مدير أمن الفيوم ، إخطارا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول الفيوم مفادها قيام كل من" محمد و م وشهرته الشواف 36 سنة عاطل " مسجل شقى خطر تحت رقم 1820 فئه ب مخدرات بمديرية أمن القليوبية والسابق اتهامه فى 25 قضية مخدرات ؛ سلاح ؛ سرقة بالاكراه ؛ سرقة متنوعه ؛ ضرب ؛ هروب من المراقبة ومطلوب للتنفيذ عليه فى 4 حكم سرقة ؛ مراقبة " .واسلام خ م 26 سنة عاطل ومقيم البارودية البحرية قسم اول الفيوم و "منى ا إ " وشهرتها منى الزاوى سن 39 ربة منزل ومقيمه شارع عدلى يكن ، قسم ثان الفيوم (خالة المتهم الاول) .بتكوين تشكيلا عصابياً فيما بينهم تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب تسلق المواسير ليلاً متخذين من مدينة الفيوم مسرحا لمزاولة نشاطهم، الاجرامى وبتاريخ اليوم الجاري وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اقروا بارتكابهم حادث القضية رقم 17361/2018 جنح قسم شرطة أول الفيوم عن بلاغ المواطن كمال احمد صميده قطبسن مدير عام بالمعاش ومقيم 5 شارع الشيخ حمزة – الحادقة – قسم اول الفيوم بسرقة (3) هاتف محمول ومبلغ مالى من الشقة الخاصة به ، وحادث القضية رقم 20325/2018 جنح قسم شرطة اول الفيوم عن بلاغ المواطن محمد أ ع تاجر ساعات ومقيم خلف نادى المحافظة بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالى من الشقة الخاصه به .

وحادث القضية رقم 18438/2018 جنح قسم شرطة أول الفيوم عن بلاغ المواطن" احمد ف ع " حاصل على دبلوم ومقيم 2 ش رشدى – ارض مصطفى حسن – دائرة القسم بسرقة عدد 5 هاتف محمول ومبلغ مالى من الشقة الخاصة به .و حادث القضية رقم 18001/2018 جنح قسم شرطة أول الفيوم .. عن بلاغ المواطن " كمال ع م " بالمعاش ومقيم الحادقة – دائرة القسم .. بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالى من الشقة الخاصة به .وحادث القضية رقم 20494/2018 جنح قسم شرطة اول الفيوم عن بلاغ المواطن" سامى إ بالمعاش" ومقيم 5 ش عمارات مجلس المدينة - المسلة – دائرة القسم بسرقة جهاز كمبيوتر لاب توب و2 هاتف محمول ومبلغ مالى من الشقة الخاصه به .وحادث القضية رقم 17668/2018 جنح قسم شرطة اول الفيوم عن بلاغ المواطنه " هبه س " حاصلة على بكالوريوس تجارة ومقيمه تقسيم كامل مسعود بسرقة مصوغات ذهبيه و2 هاتف محمول ومبلغ مالى من الشقة الخاصه بها .وحادث القضية رقم 18000/2018 جنح قسم شرطة اول الفيوم عن بلاغ المواطنه" هدى ف" ربة منزل ومقيمه منزل الحاج وائل وجيه خلف فيلا المحافظ بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالى من الشقة الخاصه بها .

وحادث القضية رقم 20324/2018 جنح قسم شرطة اول الفيوم عن بلاغ المواطن" مجدى محمد ع " استشارى جراحة ومقيم الحادقة بسرقة جهاز اى باد ومبلغ مالى من الشقة الخاصه به .وحادث القضية رقم 19634/2018 جنح قسم شرطة أول الفيوم عن بلاغ المواطن "محمد س" نائب رئيس محكمة استئناف الفيوم بسرقة مصوغات ذهبيه وهاتف محمول ومبلغ مالى من الشقة الخاصة بوالدته .وحادث القضية رقم 21159/2018 جنح قسم شرطة اول الفيوم عن بلاغ المواطن" عبدالتواب م 66 " مدير عام الوعظ بالفيوم وبالمعاش حاليا ومقيم الحادقة – دائرة القسم بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالى من الشقة الخاصه به .

وحادث القضية رقم 16160/2018 جنح قسم شرطة ثان الفيوم عن بلاغ المواطن " محمد ممدوح ع ع" محامى ومقيم ش القاضى كمال الدين دائرة قسم ثان الفيوم بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالى وبعض الاوراق من الشقة الخاصه به .وحادث القضية رقم 21449/2018 جنح قسم شرطة اول الفيوم .. عن بلاغ المواطن "محسن ر ع" تاجر ادوات كهربائية ومقيم شارع الامام على بسرقة جهاز تابلت ومبلغ مالى من الشقة الخاصه به .

و حادث القضية رقم 20420/2018 جنح قسم شرطة اول الفيوم عن بلاغ المواطن حسام 39 سنة اخصائى رياضى بمديرية الشباب والرياضة ومقيم برج رجب خلف كافيه الخيال حى الجامعة دائرة القسم بسرقة مصوغات ذهبيه وجهاز تابليت وهاتف محمول ومبلغ مالى من الشقة الخاصه به وتم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين وبعرضها علي المجني عليهم تعرفوا عليها كلا فيما يخصه وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين وقوفاً على أبعاد نشاطهم الإجرامي، و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 ايام احتياطياً على ذمة التحقيق على ان يراعى التجديد لهما في الميعاد القانوني .