حبس مدير بالمعاش 4 أيام بتهمة حيازة آثار فى المنيا

المنيا - فريق المحافظات

قررت نيابة المنيا حبس مدير شركة بالمعاش 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة قطع أثرية.

تلقى اللواء محمد الغول مدير الادارة العامة لشرطة السياحة والآثار إخطارا من اللواء ناجح زكى مدير يفيد تلقي العميد محمد عبد الظاهر مأمور قسم شرطة السياحة والآثار بالمنيا عن حيازة "ر.م.م"، ٦٣ سنة، مدير بشركه الميكنة الزراعية بالمعاش مقيم مدينة المنيا بحيازته قطع أثرية فرعونية يعتزم بيعها.

وأكدت التحريات الاولية صحة المعلومة، وأن مدير الشركة قام بعرض القطع الأثرية على بعض التجار، وأنه طلب مبلغ ٢ مليون دولار بما يوازى٤٠ مليون جنيها.

وأفادت التحريات الأولية أن المتهم قام بوضع القطع الأثرية بمخزن الشركة الذى يبعد ٦ متر عن قسم شرطة السياحة والآثار وأنه يستغل قرب المخزن من القسم لأن وجهه مألوف هناك لرجال الامن من ناحية ومن ناحية أخرى لأنه مكان آمن مكان لحفظ القطع الأثرية بعيدا عن أعين اللصوص.

عقب تقنين الاجراءات القانونية بالتنسيق مع اللواء مجدى عامر مدير امن المنيا تم تجنيد أحد المصادر السرية للتعامل مع المتهم على أنه تاجر اثار وتم التوصل اليه.

وعرض المتهم عليه المضبوطات وطلب مبلغ ٢ مليون وتوصل معه المصدر السري على دفع مبلغ ٤٠ مليون جنيه كاش وأن يستلم القطع الأثرية من المخزن الملاصق للقسم واثناء تحديد ساعة الصفر لعقد الصفقة قام العقيد نادر حمدى رئيس مباحث قسم شرطة السياحة والآثار والمقدم عماد شاكر والنقيبان محمد عبد العزيز من مداهمة المخزن اثناء تواجد المتهم وعثر بحوزته على كرتونه كبيرة الحجم بداخلها ٣٦٥ تمثالا بمختلف الاطوال و الاحجام والارتفاعات ما بين (٧سم .١٠ .١٥سم و٢٥ سم مدون بها كتابات فرعونية على قواعد)

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بهدف الثراء السريع وتحرر المحضر رقم ٣ / ٢٠١٨ أحوال.