جامعة المنوفية تتقدم فى تصنيف " THE " العالمى للتعليم العالى

المنوفية _ محمد فتحى

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة حصلت علي مراكز متقدمة فى تصنيف THE العالمي للتعليم العالى، فى علوم الكمبيوتر حيث ارتفعت مرتبتها من 501 إلى 600، كما تقدمت فى ترتيب العلوم الهندسية والتكنولوجيا لتصبح فى الفئة 801+.

سبق وأن تقدمت الجامعة فى نفس التصنيف فى مجال العلوم الطبية الإكلينيكية وقبل الإكلينيكية، وفى العلوم الفيزيائية.

وأعرب مبارك عن سعادته بهذه النتيجة متمنيا استمرار تقدم الجامعة فى جميع مجالات التصنيف العالمى، ووضعها فى المكانة التي تليق بها، مشيدا بمجهودات كليات الجامعة وتميز باحثيها