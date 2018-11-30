video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تنفيذ 50 حكما قضائيا وضبط مزرعة "بانجو" بحملة أمنية مكبرة بأسيوط

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 04:09 م
تنفيذ 50 حكما قضائيا وضبط مزرعة "بانجو" بحملة أمنية مكبرة بأسيوط المتهمون
كتب محمود عبد الراضى- أحمد حسنى – دينا الحسينى
إضافة تعليق

نجح رجال الأمن بمدرية أمن أسيوط، من تنفيذ 50 حكما قضائيا، وضبط 5 قطع أسلحة نارية، و12 قيراط من زرعة نبات البانجو المخدر، فى حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط.

 

وشنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى، حملة أمنية مكبرة إستهدفت ضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة، والهاربين من الأحكام القضائية -بدائرة مركز شرطة صدفا، وتم ضبط " 5 متهمين ، وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية وذخائر 3 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش".

 

عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تم ضبط "عامل" لقيامه بالإشتراك مع مزارع "جارى ضبطه" بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض ملكهما مساحتها "12 قيراط"، وبحوزته "107 شجرة من نبات البانجو"، وإعدام كمية من تلك الأشجار داخل أرضهما الزراعية بمساحة 12 قيراط بمعرفة النيابة العامة، وضبط  19 متهم  مطلوب التنفيذ عليهم فى عدد 50  حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 2083 حكما قضائيا والتحفظ على 87 سلاحا فى حملة أمنية بسوهاج

القبض على 36 هاربا وتحرير 41 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمطار

حملات امنية

مدرية امن اسيوط

تنفيذ احكام

اخبار الحوادث




لا تفوتك
الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

وزارة الهجرة تكشف حقيقة فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

توصيات النواب للمؤسسات الدينية من أجل تجديد الخطاب الدينى.. أمين دينية البرلمان: غلق المواقع السلفية ضرورة.. والغول: مراجعة كافة الآراء القديمة التى تدعو للعنف.. ونائب: إبراز الأقوال التى تدعو للتسامح والمحبة

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

الإصابات تخطف "نجوم الصف الأول" في الأهلي.. الفتى الأسمر أجاي أول الغائبين.. الظهير الطائر على معلول "يصدم" الأهلاوية.. ازارو ينضم للمستشفي الأحمر.. والموهبة التهديفية صلاح محسن أخر الضحايا قبل رحلة المؤجلات

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

بيان: إيرادات قناة السويس ترتفع 7.75% فى أكتوبر على أساس شهرى

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

العدل: لا زيادات جديدة فى رسوم توثيق عقود الزواج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة