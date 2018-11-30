تنفيذ 50 حكما قضائيا وضبط مزرعة "بانجو" بحملة أمنية مكبرة بأسيوط

كتب محمود عبد الراضى- أحمد حسنى – دينا الحسينى

نجح رجال الأمن بمدرية أمن أسيوط، من تنفيذ 50 حكما قضائيا، وضبط 5 قطع أسلحة نارية، و12 قيراط من زرعة نبات البانجو المخدر، فى حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط.

وشنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى، حملة أمنية مكبرة إستهدفت ضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة، والهاربين من الأحكام القضائية -بدائرة مركز شرطة صدفا، وتم ضبط " 5 متهمين ، وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية وذخائر 3 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش".

عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تم ضبط "عامل" لقيامه بالإشتراك مع مزارع "جارى ضبطه" بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض ملكهما مساحتها "12 قيراط"، وبحوزته "107 شجرة من نبات البانجو"، وإعدام كمية من تلك الأشجار داخل أرضهما الزراعية بمساحة 12 قيراط بمعرفة النيابة العامة، وضبط 19 متهم مطلوب التنفيذ عليهم فى عدد 50 حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.