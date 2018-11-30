تعليم أسوان تؤكد جاهزيتها للمشاركة فى مبادرة الكشف عن فيروس "سى"

أسوان - صلاح المسن

أعلن الدكتورالسيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان عن جاهزية مديرية التربية والتعليم للمشاركة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سى والأمراض غيرالسارية والتى تنطلق السبت الأول من ديسمبر بمحافظة أسوان ضمن 11محافظة بالمرحلة الثانية وتستمر حتى 28 فبراير المقبل.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان فى بيان صحفى ، جاهزية كافة المقار الأساسية والفرعية لتوقيع الكشف على العاملين بالتربية والتعليم أو طلاب المرحلة الثانوية "عام وفنى" ، مشيرا الى أن الإعلان عن الحملة بدأ اليوم بديوان المديرية بمشاركة معظم القيادات، وتم توزيع ونشر كافة اللوحات الإرشادية والملصقات الخاصة بالحملة، لافتًا إلى أن تعليم أسوان يدعم بقوة هذه الحملة التى تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى (سي)، وكذا الكشف المبكر عن أمراض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة خاصة وأن الحملة تمثل فرصة للمواطنين للإطمئنان على صحتهم والأمراض غير السارية لديهم.

وأضاف الفيومى ، أن المديرية قامت بوضع خطة شاملة للمساهمة فى الحملة من خلال تنظيم العديد من الندوات واللقاءات التثقيفية والتوعوية على مستوى جميع الإدارات، بالإضافة إلى التنبيه على كافة المدارس بضرورة إحتواء فقرات الإذاعة المدرسية بل وتجهيز برامج إذاعية كاملة وحصص إرشادية عن الحملة وأهدافها وأهمية الكشف المبكر عن الأمراض خاصة فيروس سى حتى نصل إلى هدف الحملة الأساسى وهو إعلان أن مصر خالية من فيروس سى بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية.